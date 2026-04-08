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Challenge Cup : le quart de finale Ulster / La Rochelle diffusé sur France 4 vendredi 10 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 8 avril 2026 157
Challenge Cup : le quart de finale Ulster / La Rochelle diffusé sur France 4 vendredi 10 avril 2026

Vendredi 10 avril 2026 à partir de 20:50 en direct de l'Affidea Stadium de Belfast, France 4 diffusera le quart de finale de la Challenge Cup qui se jouera entre l'Ulster Rugby et le Stade Rochelais.

C'est l'un des chocs les plus attendus de cette phase finale, opposant la province irlandaise aux doubles champions d'Europe (2022, 2023) qui ont basculé en Challenge Cup cette saison.

Les Rochelais se sont qualifiés après une victoire solide en huitième de finale contre les Newcastle Red Bulls (18-26) le week-end dernier. Malgré un effectif remanié et plusieurs blessés, la puissance de leur mêlée a fait la différence.

De son côté, l'Ulster a dû batailler ferme pour éliminer les Ospreys (28-24) au Kingspan Stadium. Le club bénéficie de l'avantage du terrain pour ce quart grâce à son meilleur classement lors de la phase de poules.

Les commentaires seront assurés par Matthieu Lartot, Dimitri Yachvili, Marc Tamon et Hélène Macurdy.

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