La Finale de la Coupe de France RC Lens / OGC Nice diffusée sur France 2 vendredi 22 mai 2026

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20:35, France 2 diffusera en direct la finale de la Coupe de France de football qui opposera le RC Lens à l'OGC Nice.

Après un parcours fidèle au prestige de la compétition sur les antennes et les plateformes de France Télévisions, la Coupe de France 2026 touche à son terme, avec la traditionnelle grande finale au Stade de France.

Dernière marche sur le chemin de la victoire, cette rencontre promet un grand moment de football entre deux clubs historiques du championnat français.

Compétition populaire par excellence, la Coupe de France occupe une place à part dans le paysage sportif. Elle rassemble les passionnés, fait vibrer les supporters et offre chaque année son lot d’émotions, de suspense et de moments décisifs.

Pour cette finale, le Racing Club de Lens et l’OGC Nice auront le même objectif : soulever le trophée au terme d’un match où tout peut se jouer jusqu’au bout.

La rencontre sera commentée par Fabien Lévêque et Loïc Rémi.