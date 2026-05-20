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Rugby : La finale de l'EPCR Challenge Cup Montpellier / Ulster diffusée sur France 4 vendredi 22 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 20 mai 2026 140
Rugby : La finale de l'EPCR Challenge Cup Montpellier / Ulster diffusée sur France 4 vendredi 22 mai 2026

Vendredi 22 mai 2026 à partir de 20:50, France 4 diffusera la finale de l'EPCR Challenge Cup entre le Montpellier Hérault Rugby (MHR) et la province irlandaise d'Ulster Rugby qui se déroulera au stade San Mamés de Bilbao, en Espagne.

Le club héraultais sait exactement comment s'y prendre pour soulever ce trophée, qu'il a déjà remporté à deux reprises (2016 et 2021). Après s'être extirpé d'un match piège en demi-finale face aux Dragons gallois (18-12), le MHR s'avance à Bilbao avec de sérieux arguments statistiques.

Les Montpelliérains possèdent en effet l'attaque la plus prolifique de la compétition avec 36 essais inscrits. Porté par un pack surpuissant, notamment emmené par le jeune capitaine Lenni Nouchi et le deuxième ligne Florian Verhaeghe, Montpellier domine également les airs avec un taux de réussite impressionnant de 92% en touche sur l'ensemble de la campagne.

Pour les Irlandais de Belfast, cette finale revêt une importance capitale. Ulster court après un trophée majeur depuis maintenant 20 ans. Qualifiés après un succès éclatant contre les Exeter Chiefs (29-12) en demi-finale, les hommes de Richie Murphy ont faim de titres.

Au-delà de la gloire européenne, l'enjeu est double pour l'Ulster : ayant terminé à la 9e place de la ligue celte (URC), une victoire ce vendredi est leur tout dernier ticket pour se qualifier en Investec Champions Cup la saison prochaine. Menés par la fougue de leur jeune ouvreur Jack Murphy et le dynamisme de leur talonneur Tom Stewart, les Irlandais comptent bien imposer un rythme de folie.

Alors, Montpellier s'offrira-t-il une troisième étoile en Challenge Cup, ou l'Ulster mettra-t-il fin à deux décennies de disette ? Réponse ce vendredi soir sur la pelouse basque !

Dernière modification le mercredi, 20 mai 2026 12:23
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