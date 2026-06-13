Coupe du Monde : Belgique / Égypte en direct sur M6 lundi 15 juin 2026

Lundi 15 juin 2026 à partir de 20:50, en direct du Stade Lumen Field de Seattle, M6 diffusera en direct le match Belgique / Égypte de la Coupe du Monde de la Fifa.

La Belgique et l’Égypte entrent en scène dans la Coupe du monde 2026 avec une affiche déjà capitale dans le groupe G. Disputée à Seattle, cette rencontre oppose deux sélections ambitieuses qui visent une qualification pour les phases à élimination directe.

Dans une poule composée également de l’Iran et de la Nouvelle-Zélande, ce duel pourrait déjà peser lourd dans la hiérarchie finale. Les Diables Rouges apparaissent comme les favoris du groupe, mais les Pharaons espèrent créer la surprise et se rapprocher d’une qualification historique pour les huitièmes de finale.

La sélection belge aborde ce Mondial dans une période de transition. Si plusieurs figures emblématiques de la « génération dorée » sont encore présentes, la relève est désormais bien installée.

En face, l’Égypte compte sur son capitaine et superstar Mohamed Salah pour guider les Pharaons. L’attaquant, de retour en pleine forme après avoir participé à la préparation de son équipe, représente la principale menace offensive des Nord-Africains. Il sera accompagné d’une génération ambitieuse qui rêve de marquer l’histoire du football égyptien.