Rugby : La finale du Top 14 entre Toulouse et Montpellier diffusée sur France 2 samedi 27 juin 2026

Samedi 27 juin 2026 à partir de 20:45, en direct du Stade de France, France 2 diffusera la finale du Top 14 de rugby qui opposera Toulouse à Montpellier.

Le Stade Toulousain et le Montpellier Hérault Rugby se retrouvent ce samedi au Stade de France pour disputer la finale du Top 14. Une affiche aux accents occitans qui promet une opposition de styles entre deux des formations les plus performantes de la saison.

Toulouse arrive à Saint-Denis avec le statut de favori. Les Haut-Garonnais ont impressionné lors de leur demi-finale en dominant largement le Racing 92. Fort d'un effectif expérimenté et d'une culture de la gagne solidement ancrée, le club rouge et noir vise un nouveau titre national afin de confirmer sa suprématie sur le rugby français.

Face à eux, Montpellier entend jouer pleinement sa chance. Les Héraultais ont décroché leur billet pour la finale après une victoire maîtrisée contre le Stade Français. Solides en défense et efficaces dans les moments clés, ils retrouvent une finale de Top 14 avec l'ambition de conquérir un deuxième Bouclier de Brennus dans leur histoire.

Cette rencontre marque également les retrouvailles de deux clubs qui s'étaient déjà affrontés en finale du championnat en 2011. Quinze ans plus tard, le contexte a changé, mais l'enjeu reste identique : inscrire son nom au palmarès du rugby français.