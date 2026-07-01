Coupe du Monde : Australie / Égypte en direct sur M6 vendredi 3 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19:50, en direct du Dallas Stadium, à Arlington, M6 diffusera en direct le match de 16ème de finale de la Coupe du Monde entre l'Australie et l'Égypte.

Après une phase de groupes convaincante, les deux équipes abordent ce rendez-vous avec l'ambition de poursuivre leur parcours dans la compétition. Les Australiens, solides et disciplinés, comptent sur leur organisation défensive et leur engagement collectif pour franchir un nouveau cap.

En face, l'Égypte s'appuie sur une formation expérimentée, capable de faire la différence grâce à la qualité technique de ses joueurs offensifs. Les Pharaons espèrent confirmer les bonnes dispositions affichées lors du premier tour et décrocher une qualification historique pour le tour suivant.

Cette confrontation oppose deux sélections qui se connaissent peu sur la scène internationale, ce qui ajoute une part d'incertitude à l'issue de la rencontre. Dans un match à élimination directe, la gestion des temps faibles, l'efficacité devant le but et la maîtrise des émotions pourraient s'avérer déterminantes.

Le vainqueur de ce duel poursuivra son aventure en huitièmes de finale, tandis que le perdant quittera la compétition.

Tous les ingrédients sont réunis pour offrir un affrontement intense et disputé au Dallas Stadium, devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.