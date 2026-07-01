recherche
Sport

Coupe du Monde : Australie / Égypte en direct sur M6 vendredi 3 juillet 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 1 juillet 2026 209
Coupe du Monde : Australie / Égypte en direct sur M6 vendredi 3 juillet 2026

Vendredi 3 juillet 2026 à partir de 19:50, en direct du Dallas Stadium, à Arlington, M6 diffusera en direct le match de 16ème de finale de la Coupe du Monde entre l'Australie et l'Égypte.

Après une phase de groupes convaincante, les deux équipes abordent ce rendez-vous avec l'ambition de poursuivre leur parcours dans la compétition. Les Australiens, solides et disciplinés, comptent sur leur organisation défensive et leur engagement collectif pour franchir un nouveau cap.

En face, l'Égypte s'appuie sur une formation expérimentée, capable de faire la différence grâce à la qualité technique de ses joueurs offensifs. Les Pharaons espèrent confirmer les bonnes dispositions affichées lors du premier tour et décrocher une qualification historique pour le tour suivant.

Cette confrontation oppose deux sélections qui se connaissent peu sur la scène internationale, ce qui ajoute une part d'incertitude à l'issue de la rencontre. Dans un match à élimination directe, la gestion des temps faibles, l'efficacité devant le but et la maîtrise des émotions pourraient s'avérer déterminantes.

Le vainqueur de ce duel poursuivra son aventure en huitièmes de finale, tandis que le perdant quittera la compétition.

Tous les ingrédients sont réunis pour offrir un affrontement intense et disputé au Dallas Stadium, devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Sport, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;J'irai dormir chez vous&quot; aux Îles Kiribati vendredi 3 juillet 2026 sur RMC Story

"J'irai dormir chez vous" aux Îles Kiribati vendredi 3 juillet 2026 sur RMC Story

01 juillet 2026 - 14:19

Sur le même thème...

Coupe du Monde : Espagne / Autriche en direct sur M6 jeudi 2 juillet 2026

Coupe du Monde : Espagne / Autriche en direct sur M6 jeudi 2 juillet 2026

30 juin 2026 - 13:55

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo)

"66 Minutes" dimanche 28 juin 2026 sur M6, sommaire du magazine (vidéo…

28 juin 2026 - 11:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...