"J'en connais un rayon" : M6 lance le premier jeu autour de la consommation avec Julien Courbet

M6 innove encore en proposant, jeudi 26 juin 2025 à 21:10 "J'en connais un rayon", le tout premier jeu autour de la consommation présenté par Julien Courbet.

Alors que le pouvoir d’achat est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français, Julien Courbet et Studio 89 Productions lancent “J’en connais un rayon”.

Ce divertissement inédit fait jouer les téléspectateurs et les aide à faire les bons choix dans leur quotidien, en leur donnant des clés concrètes pour mieux consommer, faire des économies, tout cela dans la bonne humeur.

Dans ce jeu à l’ambiance festive, 50 candidats sont confrontés à des situations inspirées du quotidien. Chacun devra faire preuve de bon sens, de flair et d’astuce pour prendre les bonnes décisions d’achat. À la clé pour le plus malin d’entre eux : jusqu’à 20 ans de courses offertes !

Entouré d’Olivier Dauvers, expert en grande distribution, et d’Anne-Claire Moser, avocate spécialisée, Julien Courbet présente un jeu amusant et instructif, qui promet de vous divertir tout en vous rendant plus malin lorsque vous faites vos courses.

Des questions que tout le monde se pose

Et vous, sauriez-vous quoi faire ?

Un vendeur refuse de vous vendre une veste d’exposition : pouvez quand même repartir avec ?

Une bouteille de jus d’orange 100 % pur jus affiche la mention“Sans sucres ajoutés” : faut-il l’acheter car elle est meilleure que les autres ?

Un coiffeur vous rate, mais vous demande de payer : êtes-vous en droit de refuser ?

Une bouteille de champagne affichée à 2 € passe à 200 € à la caisse : quel est le vrai prix à payer ?

Un primeur vous propose du melon charentais car il vient obligatoirement de France : pouvez-vous lui faire confiance ?

Un taxi refuse de prendre la carte bancaire : pouvez-vous partir sans payer ?

“J’en connais un rayon” ne se contente pas de poser ces questions, en présentant des situations parfois cocasses : il apporte les bonnes réponses, celles que tout consommateur devrait connaître.

Une mécanique simple et efficace

Structure du jeu :

4 manches, de difficulté croissante

5 questions par manche

Une demi-finale et une finale

Des gains spectaculaires :

À chaque manche, les meilleurs candidats grimpent les paliers et font grossir leur cagnotte, pouvant atteindre l’équivalent de 20 ans de courses offertes, soit 77 760 € !

Pour les meilleurs consommateurs :

Manche 1 : 4 mois de courses (1 296 €)

4 mois de courses (1 296 €) Manche 2 : 8 mois de courses (2 592 €)

8 mois de courses (2 592 €) Manche 3 : 2 ans de courses (7 776 €)

2 ans de courses (7 776 €) Manche 4 : 3 ans de courses (11 664 €)

3 ans de courses (11 664 €) Demi-finale : 4 ans de courses (15 552 €)

4 ans de courses (15 552 €) Finale : le jackpot !

Le grand gagnant qui remporte la finale a la possibilité de doubler ses gains pour atteindre jusqu’à 20 ans de courses, soit 77 760 €.

Des guests pour la bonne cause

Parmi les 50 participants, trois personnalités relèvent le défi au profit d’associations :