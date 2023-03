"Les routes les plus dangereuses du monde" en Pologne, mercredi 29 mars 2023 sur W9

Mercredi 29 mars 2023 à 21:05 sur W9, Stéphane Carpentier vous propose un nouvel épisode inédit de la série documentaire "Les routes les plus dangereuses du monde" : « Pologne : tolérance zéro pour la police de la route ».

Avec plus de 2 000 décès sur les routes en 2021, soit un mort toutes les 4 heures, la Pologne est l’un des plus mauvais élèves de l’Union européenne en matière de sécurité routière.

En cause : un cocktail explosif de vitesse excessive, comportements irresponsables et boisson au volant. Pourtant, la législation routière du pays est parmi les plus stricte d’Europe en matière d’alcoolémie. Et pour cause, le pays fait partie des États européens où l’on consomme plus de litres de boissons alcoolisées par habitant.

Autre particularité de nos voisins européens, des péages sans barrières. En Pologne, les conducteurs n’ont plus à s’arrêter à certains péages depuis décembre 2021, le paiement se faisant directement via des caméras de surveillance. Problème : ce « flux libre » mis en place dans l’objectif d’améliorer le transit est aujourd’hui source de nombreux accidents, souvent impressionnants. Un péril donc pour les millions de véhicules qui roulent chaque jour sur ces axes routiers comme sur l’autoroute A4, longue de près de 700 km, reliant le pays d’Est en Ouest. Cet axe est le plus dangereux d’entre eux. On y compte chaque année près de la moitié des accidents mortels dans le pays.

Autre fléau, la vitesse excessive, parfois à l’origine de drames humains, comme en octobre 2019 lorsqu’un père de famille a été percuté par une voiture lancée à plus de 120 km en plein Varsovie. Des comportements qui se multiplient, notamment auprès des « drifteurs », ces amateurs de voitures de sport qui se challengent lors de courses de vitesse.

Pour endiguer ce phénomène, les policiers polonais disposent de voitures superpuissantes. Ce sont les brigades « speed », dotées de grosses cylindrées allemandes. Véritables radars mobiles, ces bolides parviennent à suivre les conducteurs les plus irresponsables. Et si les Polonais disposent d’un permis à 24 points, soit le double du permis français, il est très facile de le perdre. Là-bas, les policiers ne laissent rien passer et la moindre infraction au code de la route peut coûter très cher ! Depuis 2022, les amendes atteignent des sommets : jusqu’à 1000 euros dans certains cas, comme les récidives d’excès de vitesse.