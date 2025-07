"Au bout c'est la mer - Le fleuve Pô" jeudi 24 juillet 2025 sur France 5

Jeudi 24 juillet 2025 à 20:55, France 5 diffusera un nouveau numéro inédit de la 8ème saison de la série documentaire "Au bout c'est la mer" avec François Pécheux. Troisième destination, le fleuve Pô en Italie.

Cette 8ème saison nous emmènera sur les eaux du Brésil, du Japon, de l'Italie et du Canada.

Sur tous les continents, il existe des fleuves mythiques, de véritables appels à prendre le large. Ils sont la source des plus grandes civilisations, le refuge de peuples oubliés, un poumon économique et culturel, et de merveilleux écosystèmes.

François Pécheux part descendre ces fleuves jusqu’à l’embouchure, à la rencontre de tous ceux qui vivent sur leurs rives ou sur l’eau.

Tous racontent une histoire du fleuve. Baroudeur curieux, François embarque sur tout ce qui flotte, prêt à faire escale à tout moment. Et il n’a qu’une seule certitude : au bout, c'est la mer…

Le fleuve Pô

De sa source dans les Alpes à la mer Adriatique, François pécheux entreprend un voyage de 650 km sur le fleuve le plus célèbre d’Italie : le Pô.

Au fil de l’eau, il croise des amoureux de ce fleuve qui rythme leurs vies : un passeur infatigable qui aide depuis 30 ans des pèlerins à traverser d’une rive à l’autre à bord de son embarcation, un capitaine passionné du Stradivari, l’unique bateau de croisière historique du Pô, un scientifique poète spécialiste des anguilles en voie de disparition, et des jeunes habitants d’un village lacustre, surnommé la "Petite Venise", fiers de leurs traditions.

L’occasion pour François de s’essayer à leurs côtés à la navigation locale, le Vulicepi, loin d’être aussi simple que prévue !

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Au bout c'est la mer - Rio Sao Francisco"