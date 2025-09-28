"Bertrand Cantat : Noir destin" sur CSTAR lundi 29 septembre 2025

Lundi 29 septembre 2025 à 21:10, CSTAR diffusera "Bertrand Cantat : Noir destin", un documentaire qui revient sur l'histoire d'un destin hors norme, marqué par la gloire, la violence, l'emprisonnement et la chute controversée du leader du groupe Noir Désir.

C’est l’histoire d’un gamin de Bordeaux qui rêve de devenir une rockstar. Au début des années 1990, Bertrand Cantat et son groupe Noir Désir deviennent la voix de toute une génération, avec des textes engagés et un univers singulier. Mais en 2003, alors qu’il est au sommet de sa gloire, tout bascule…

L’actrice Marie Trintignant, alors en tournage d’un film à Vilinius, meurt sous les coups de Bertrand Cantat, son compagnon de l’époque. Le chanteur est condamné à huit ans de prison. Pour beaucoup, le mythe s’effondre, mais certains fans le soutiennent coûte que coûte…

Une fois libre, Cantat tente de revenir sur le devant de la scène. Un retour presque impossible, d’autant plus que sa première femme, Kristina Rady, va se donner la mort dans des circonstances troubles…

Qui est réellement Bertrand Cantat ? Que s’est-il passé avec ses ex-compagnes ? Y-a-t-il encore des secrets dans l’affaire Cantat ? Comment vit-il aujourd’hui, loin des caméras ?

Un destin hors norme, une chute sans fin.