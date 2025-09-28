recherche
Documentaires

"Les pervers narcissiques, une violence invisible" sur T18 lundi 29 septembre 2025

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 28 septembre 2025
"Les pervers narcissiques, une violence invisible" sur T18 lundi 29 septembre 2025

Lundi 29 septembre 2025 à 20:45 dans "[En]quête de sens", T18 rediffusera « Les pervers narcissiques, une violence invisible », un documentaire réalisé par Delphine Dhilly.

Ce film est le récit de l'emprise psychologique, de la violence verbale et morale que des hommes et des femmes ont vécu pendant des années.

De l'anéantissement de leur personne psychique, jusqu'aux déclics qui leur ont sauvé la vie, le film retrace leurs failles, leur enfermement jusqu'à leur reconstruction.

Il part de la volonté de proposer un film sur l'autre violence conjugale, pas physique, mais morale. Elle fait d'énormes dégâts. De plus en plus souvent, le diagnostic de perversion narcissique intervient pour expliquer ces phénomènes d'enfermement dans le couple. Le but à travers ce film est d'éclaircir ce que reflète bien ce phénomène social très fort et destructeur.

Aujourd'hui les victimes en parlent plus qu'avant et rencontrent des aides qui leur permettent de se reconstruire et de mettre des mots sur leurs années d'enfer.

Publié dans Documentaires, Lundi
&quot;Cash Investigation&quot; sur les SUV, prix, profits, dangers : le revers caché des 4x4 urbains sur France 2 mardi 30 septembre 2025

"Cash Investigation" sur les SUV, prix, profits, dangers : le revers caché des 4x4 urbains sur France 2 mardi 30 septembre 2025

28 septembre 2025 - 14:11

