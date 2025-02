Replay "The Voice" samedi 22 février 2025 : Voici les 8 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Samedi 22 février 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la quatrième soirée des auditions à l'aveugle de la 14ème saison de "The Voice". Retour en images sur les 8 talents sélectionnés cette semaine.

Quatrième soirée d'auditions à l'aveugle pour Zaz, Patricia Kaas, Florent Pagny et Vianney, les coachs de cette 14ème saison de "The Voice".

Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun.

Pour cette quatrième soirée, 13 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 8 d'entre eux.

Les talents qualifiés par les coachs

Florent Pagny a remporté 3 talents : Ankinée, Levon et Emilio Amiga. Son équipe se compose à présent de 8 talents.

Vianney a convaincu 2 talents de le rejoindre : The Joyful Key et Charlie Rayon. Son équipe se compose également de 8 talents.

Un seul talent reporté par Patricia Kaas ce soir : Miranda Grace. Son équipe se compose de 8 talents.

Zaz a remporté deux talents : Mina Blue et Lorette. Son équipe se compose également de 8 talents.

Les prestations des 8 talents qualifiés par les coachs

Les prestations de Colette Mansard

À 95 ans, Colette Mansard est montée samedi soir sur le plateau de "The Voice" pour passer son audition à l'aveugle. Colette Mansard n'est pas une inconnue dans le monde de la musique. Toute sa carrière, elle a été une compositrice et musicienne de l'ombre. Non sélectionnée, Patricia Kaas lui a offert néanmoins une seconde chance, un secon passage sur le plateau de l'émission pour celle qui a réalisé son rêve ce soir.

Replay "The Voice" : Colette Mansard chante "Que reste-t-il de nos amours ?" de Charles Trenet (vidéo)

Replay "The Voice" : Colette Mansard chante "Comment faire pour être heureux" de Pierre Louki (vidéo)