Le magazine "Arnaques !" de Julien Courbet de retour sur M6 vendredi 3 mars 2023

Vendredi 3 mars 2023 à partir de 21:10, Julien Courbet vous proposera de découvrir sur M6 un nouveau numéro inédit de son magazine "Arnaques !".

Le magazine décrypte les arnaques les plus redoutables, celles qui transforment la vie en cauchemar et coûtent parfois très cher. Julien Courbet et ses équipes ont remonté les filières et mis à jour les pièges tendus par les escrocs. Vous découvrirez leurs techniques pour vous attirer dans les mailles de leurs filets mais aussi les conseils avisés d'experts pour vous en prémunir.

Ils sont trois, trois arnaqueurs qui ont fait des dizaines de victimes et qui, pourtant, courent toujours.

Le premier s’illustre dans un domaine très à la mode : les maisons en bois. Écologiques, économiques et chaleureuses, elles ont le vent en poupe. Mais un artisan mal intentionné profite de cet engouement. Il encaisse les acomptes, jusqu’à quarante mille euros, et disparaît dans la nature. Les victimes se retrouvent sans maison et sans argent. Les équipes de Julien Courbet sont parties sur ses traces.

Le deuxième est un véritable virtuose, un as de l’arnaque. Il tape dans tous les milieux et à travers la France entière. Bilan : plus d’une cinquantaine de victimes, plus de deux millions et demi d’euros dérobés. Il aurait même arnaqué sa propre femme de la pire manière qui soit : il a contracté un crédit à son nom, loué une voiture de luxe à ses frais et volé sa carte bleue. Les équipes de Julien Courbet l'ont retrouvé et ses justifications sont incroyables.

Le troisième et dernier arnaqueur s’est spécialisé dans un domaine très lucratif : le permis de conduire. C’est l’examen le plus passé en France devant le baccalauréat. Ce dirigeant d’auto-école sans scrupule a trouvé un filon en or. Il a encaissé l’argent de ses clients et a mis la clé sous la porte. Au total, 250 personnes ont dépensé leurs économies sans avoir passé le permis.