"Occasions à saisir" : Fiat 600 / Jaguar S-Type R sur RMC Découverte lundi 19 juin 2023

Lundi 19 juin 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera deux nouveaux épisodes du magazine "Occasions à saisir". Cette semaine, la Fiat 600 et la Jaguar S-Type R.

Le maître du commerce automobile Mike Brewer et son acolyte Marc "Elvis" Priestley, mécanicien hors pair, sont de retour pour une deuxième série dans leur nouvelle maison au Royaume-Uni.

Installé au coeur du Buckinghamshire, Mike achètera à nouveau une série de voitures emblématiques pour qu'Elvis les restaure et les vende ensuite, avec un peu de chance, pour réaliser un bénéfice.

Elvis, qui a travaillé pendant dix ans en F1 pour McLaren, aura besoin de toute l'expertise qu'il possède, car Mike lui demandera de tout rénover...

21:10 Fiat 600

Tout le monde a déjà entendu parler de la Fiat 500. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle est issue de la Fiat 600 : une voiture très populaire en Europe, mais peu connue en Angleterre.

Mike veut changer tout cela et dissiper le mythe selon lequel il faut éviter les voitures à volant à gauche. Mike en a dégotté une qui a été récemment importée et l'a achetée. Mais il y a beaucoup à faire pour Elvis : une peinture complète, un moteur à réviser et un système de refroidissement à réparer. Elvis, qui a fort à faire avec le moteur, envoie Mike faire décaper la carrosserie.

Les garçons pourront-ils trouver toutes les pièces difficiles à trouver pour finir cette voiture ?

22:05 Jaguar S-Type R

Nous aimerions tous posséder une voiture de luxe comme une Jag. Malheureusement, le prix de ces voitures est souvent très élevé. À moins d'en acheter une avec un kilométrage élevé. Mais cela rebute souvent les gens.

Mike et Elvis, eux, sont bien décidés à démentir l'idée qu'il faut toujours dédaigner les moteurs qui affichent un kilométrage élevé et à montrer comment on peut s'offrir une voiture haut de gamme à un prix défiant toute concurrence. Mike s'est emparé d'une S-Type pour seulement 3 000 £ : elle a peut-être parcouru 195 000 miles, mais Mike a fait ses devoirs et elle est accompagnée d'un carnet d'entretien complet. Mais une voiture de ce type comporte toujours des risques et celle-ci ne porte aucune trace d'entretien du compresseur.

Lorsqu'Elvis vient faire l'entretien, il découvre une mauvaise surprise. Mais il est déterminé à la réparer et à soumettre la voiture à une révision complète pour la préparer à un test difficile : la confronter à un autre modèle qui n'a qu'un dixième des kilomètres au compteur pour voir lequel des deux roule le mieux.