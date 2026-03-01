"Sept à Huit" dimanche 1er mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 1er mars 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Bain de jouvence

Sept à Huit vous emmène au Maroc à la rencontre de françaises qui s'y sont installées pour leur retraite.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Comme une famille

Immersion en Bretagne dans un centre des Restos du Cœur situé Landivisiau.

Chien tueur : le maitre de Curtis face aux juges

Christophe Ellul va comparaitre devant le tribunal correctionnel de Soissons du 3 au 5 mars 2026. Il est jugé pour homicide involontaire. La justice lui reproche d'avoir, par imprudence ou manquement à des obligations de sécurité, causé la mort de sa compagne via son animal.

L'empire des robots

En Chine, des humanoïdes dans la vie quotidienne...

19:30 Le portrait de la semaine

Mélissa Anton : mon arrière grand-mère est une star !