Coupe du Monde : France / Norvège en direct sur M6 vendredi 26 juin 2026

Vendredi 26 juin 2026 à partir de 20:50, en direct du Gillette Stadium de Foxborough, dans l'État du Massachusetts, M6 diffusera en direct le match de la Coupe du Monde entre la France et la Norvège.

Vendredi soir, la France affronte la Norvège lors de la troisième et dernière journée du groupe I de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre, disputée à Foxborough, dans la région de Boston, s'annonce comme l'un des rendez-vous les plus attendus de la phase de groupes. Les deux sélections abordent ce duel en position favorable après un parcours convaincant lors de leurs deux premiers matchs.

Une première place en jeu

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale grâce à ses succès contre le Sénégal puis l'Irak, l'équipe de France vise désormais la première place du groupe. De son côté, la Norvège a également réalisé un début de tournoi remarquable, confirmant les progrès observés ces dernières années sur la scène internationale. Le résultat de cette confrontation pourrait avoir une influence importante sur le tableau final et sur l'identité du futur adversaire des deux équipes lors de la phase à élimination directe.

Mbappé face à Haaland

Cette affiche met également en lumière deux des plus grandes stars du football mondial. Côté français, le capitaine et leader offensif Kylian Mbappé reste l'atout majeur des Bleus. En face, la Norvège s'appuie sur l'efficacité redoutable d'Erling Haaland, symbole du renouveau du football norvégien.

Le duel entre ces deux attaquants suscite une immense attente chez les supporters comme chez les observateurs. Leur capacité à faire basculer une rencontre à tout moment pourrait être déterminante dans une rencontre qui s'annonce particulièrement disputée.

Une Norvège ambitieuse

Absente de la Coupe du monde pendant près de trois décennies, la Norvège effectue un retour remarqué sur la scène mondiale. Forte d'une génération talentueuse et d'une campagne de qualification impressionnante, la sélection scandinave n'aborde plus les grandes compétitions comme un simple outsider.

Face à une équipe de France habituée aux grands rendez-vous, les Norvégiens auront l'occasion de mesurer leurs ambitions et de confirmer leur statut de nation montante du football européen.

Les Bleus veulent confirmer

Finaliste du Mondial 2022 et régulièrement présente dans le dernier carré des grandes compétitions, la France fait partie des favoris de cette édition 2026. Après deux prestations solides lors du premier tour, les hommes de Didier Deschamps souhaitent poursuivre leur montée en puissance avant le début des matchs à élimination directe.

Au-delà du résultat, ce match servira également de test grandeur nature face à un adversaire de haut niveau, capable de mettre en difficulté n'importe quelle défense.