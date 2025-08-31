recherche
Replay "The Voice Kids" samedi 30 août 2025, voici les 10 talents sélectionnés (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 31 août 2025
Replay "The Voice Kids" samedi 30 août 2025, voici les 10 talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 30 août 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids". Voici les 10 talents sélectionnés et leur prestation en replay.

Une première soirée d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle vous avez découvert de nouveaux jeunes talents qui ont tenté de conquérir la scène et le cœur des coachs.

Une fois encore, The Voice Kids a tenu toutes ses promesses : des moments riches en émotions et en surprises !

Samedi soir, vous avez découvert les 14 premiers jeunes talents de cette 11ème saison de The Voice Kids. Seuls 10 ont été sélectionnés.

Santa a récupéré ses trois premiers talents : Diego, Wylie et Juliette.

Soprano a également récupéré trois talents dans son équipe : Angie, Keylia et Milla.

Patrick Fiori a convaincu deux talents de le rejoindre : Gaëtan et Charlotte.

Matt Pokora a également été rejoint par deux talents : Jade et Sasha.

Les prestations en replay des 10 talents sélectionnés

Replay "The Voice Kids" : Diego chante "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyday (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Diego chante "Vivre pour le meilleur" de Johnny Hallyd…
30 août 2025 - 21:50

30 août 2025 - 21:50 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Jade chante "Premier amour" de Nour (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Jade chante "Premier amour" de Nour (vidéo)
30 août 2025 - 21:53

30 août 2025 - 21:53 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Gaëtan chante "Lettre à France" de Michel Polnareff (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Gaëtan chante "Lettre à France" de Michel Polnareff (v…
30 août 2025 - 22:15

30 août 2025 - 22:15 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Angie chante "The Loneliest" de Maneskin (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Angie chante "The Loneliest" de Maneskin (vidéo)
30 août 2025 - 22:21

30 août 2025 - 22:21 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Charlotte chante "Speed" de Zazie (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Charlotte chante "Speed" de Zazie (vidéo)
30 août 2025 - 22:46

30 août 2025 - 22:46 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Sasha chante "Round and round" de la B.O. de Squid Game (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Sasha chante "Round and round" de la B.O. de Squid Gam…
30 août 2025 - 22:56

30 août 2025 - 22:56 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Keylia chante "California Dreamin" de The Mamas & the Papas (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Keylia chante "California Dreamin" de The Mamas & …
30 août 2025 - 23:47

30 août 2025 - 23:47 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Milla chante "Caroline" de Mc Solaar (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Milla chante "Caroline" de Mc Solaar (vidéo)
30 août 2025 - 23:51

30 août 2025 - 23:51 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Wylie chante "Pink pony club" de Chapell Roan (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Wylie chante "Pink pony club" de Chapell Roan (vidéo)
30 août 2025 - 23:55

30 août 2025 - 23:55 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Juliette chante "Désolée" de Mentissa (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Juliette chante "Désolée" de Mentissa (vidéo)
31 août 2025 - 00:00

31 août 2025 - 00:00 The Voice Kids | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 31 août 2025 00:47
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
