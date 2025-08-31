Replay "The Voice Kids" samedi 30 août 2025, voici les 10 talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 30 août 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la première soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids". Voici les 10 talents sélectionnés et leur prestation en replay.

Une première soirée d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle vous avez découvert de nouveaux jeunes talents qui ont tenté de conquérir la scène et le cœur des coachs.

Une fois encore, The Voice Kids a tenu toutes ses promesses : des moments riches en émotions et en surprises !

Samedi soir, vous avez découvert les 14 premiers jeunes talents de cette 11ème saison de The Voice Kids. Seuls 10 ont été sélectionnés.

Santa a récupéré ses trois premiers talents : Diego, Wylie et Juliette.

Soprano a également récupéré trois talents dans son équipe : Angie, Keylia et Milla.

Patrick Fiori a convaincu deux talents de le rejoindre : Gaëtan et Charlotte.

Matt Pokora a également été rejoint par deux talents : Jade et Sasha.

Les prestations en replay des 10 talents sélectionnés