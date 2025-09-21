Replay "The Voice Kids" samedi 20 septembre 2025, voici les 8 finalistes et leurs prestations (vidéo)

Samedi 20 septembre 2025 à 21:10 sur TF1, Nikos Aliagas vous a présenté l'ultime étape de la 11ème saison de "The Voice Kids" avant la finale : Les Groupes. Retour sur les 8 prestations de la soirée.

Après des Auditions à l'Aveugle riches en émotions et en découvertes, l'aventure The Voice Kids 2025 vient de franchir une nouvelle étape cruciale et inédite.

Les coachs, Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano ont chacun constitué une équipe de huit jeunes talents.

Pour cette étape inédite, chaque coach a formé deux groupes de quatre talents. Le défi est de taille : chaque groupe devra performer sur une même chanson, mettant leur capacité à chanter ensemble à l'épreuve !

La pression a été à son comble pour les coachs, car un seul talent par groupe a eu la chance d'être qualifié pour la Grande Finale de The Voice Kids. Des choix déchirants pour Patrick Fiori, Santa, Matt Pokora et Soprano.

Les 8 finalistes de "The Voice Kids"

Santa emmène en finale Diego et Wylie.

Patrick Fiori a choisi Albert et Charlotte comme finalistes de son équipe.

Matt Pokora sera en finale avec Roxane et Kimon.

Soprano emmène avec lui en finale Ella et Miriam.

Les 8 prestations de la soirée

Nous vous proposons de voir ou de revoir les huit tableaux exceptionnels de cette soirée.