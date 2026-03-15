Replay "The Voice" samedi 14 mars 2026 sur TF1, voici les 8 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Troisième soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".
Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.
Pour cette seconde soirée, 13 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 8 d'entre eux.
Le point sur les équipes
Amel Bent a récupéré trois nouveaux talents : Léo Vita, He'Evai et Lidiop. Son équipe se compose à présent de 6 talents.
Florent Pagny a récupéré un seul talent, Opale. Il comptabilise également 6 talents dans son équipe.
Lara Fabian a récupéré deux talents : Loukas et CJ Beth. Son équipe se compose à présent de 7 talents.
Tayc a convaincu deux nouveaux talents de le rejoindre : Juliette Laurent et Coline Sicre. Son équipe se compose de 6 talents.
Les prestations des 8 talents sélectionnés :
Replay "The Voice" : Léo Vita chante "Animaux fragiles" d'Ycare et Zaz (vid…
15 mars 2026 - 00:18 Vidéos
Replay "The Voice" : Loukas chante "Si antes te hubiera conocido" de Karol G (vi…
15 mars 2026 - 00:11 Vidéos
Replay "The Voice" : Opale chante "On m'invite pas" d'Aurélie Simon (v…
15 mars 2026 - 00:07 Vidéos
Replay "The Voice" : CJ Beth chante "When the party's over" de Billie Eilis…
14 mars 2026 - 23:49 Vidéos
Replay "The Voice" : He'Evai chante "What a wonderful world" de Louis Amstr…
14 mars 2026 - 23:42 Vidéos
Replay "The Voice" : Lidiop chante "Nice to meet you" de Myles Smith (vidéo)
14 mars 2026 - 23:36 Vidéos
Replay "The Voice" : Coline Sicre chante "Il m'a montré à Yodler" de Manon …
14 mars 2026 - 22:56 Vidéos