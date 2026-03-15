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Replay "The Voice" samedi 14 mars 2026 sur TF1, voici les 8 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 mars 2026 156
Replay "The Voice" samedi 14 mars 2026 sur TF1, voici les 8 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Samedi 14 mars 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les huit nouveaux talents sélectionnés par les coachs.

Troisième soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".

Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.

Pour cette seconde soirée, 13 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 8 d'entre eux.

Le point sur les équipes

Amel Bent a récupéré trois nouveaux talents : Léo Vita, He'Evai et Lidiop. Son équipe se compose à présent de 6 talents.

Florent Pagny a récupéré un seul talent, Opale. Il comptabilise également 6 talents dans son équipe.

Lara Fabian a récupéré deux talents : Loukas et CJ Beth. Son équipe se compose à présent de 7 talents.

Tayc a convaincu deux nouveaux talents de le rejoindre : Juliette Laurent et Coline Sicre. Son équipe se compose de 6 talents.

Les prestations des 8 talents sélectionnés :

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