Replay "The Voice" samedi 11 avril 2026 sur TF1, voici les 8 talents sélectionnés cette semaine (vidéo)

Samedi 11 avril 2026 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la sixième soirée des auditions à l'aveugle de la 15ème saison de "The Voice". Retour en images sur les 8 talents sélectionnés par les coachs.

Septième soirée d'auditions à l'aveugle pour Amel Bent, Lara Fabia, Florent Pagny et Tayc, les coachs de cette 15ème saison de "The Voice".

Nouvelles voix, nouveaux visages, nouvelles émotions, les coachs ont rencontré samedi soir de nouveaux talents hors du commun venus des quatre coins de France.

Pour cette seconde soirée, 13 talents sont montés sur scène et les fauteuils se sont retournés sur 8 d'entre eux.

Le point sur les équipes :

Avec Tom Amosé, Prade, Jo Keita et Natacha, Tayc compte 15 talents dans son équipe.

Avec Nevedya récupérée ce soir, Florent Pagny compte désormais 13 talents dans son équipe.

Avec Ezzahr, Amel Bent compte 13 talents dans son équipe.

Avec Maëlle et Vladimir, Lara Fabian compte à présent 14 talents dans son équipe.

Les prestations des 6 talents sélectionnés :