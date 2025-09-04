"The Voice Kids" : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6 septembre 2025 sur TF1

La semaine dernière, vous avez découvert les quatorze premiers jeunes talents de cette 11ème saison de "The Voice Kids". Dix d'entre eux ont réussi à convaincre au moins un coach de se retourner.
Santa a récupéré ses trois premiers talents : Diego, Wylie et Juliette.
Soprano a également récupéré trois talents dans son équipe : Angie, Keylia et Milla.
Patrick Fiori a convaincu deux talents de le rejoindre : Gaëtan et Charlotte.
Matt Pokora a également été rejoint par deux talents : Jade et Sasha.
Samedi soir, ce sera déjà l'avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle... Préparez-vous à de nouveaux moments riches en émotions et en surprises !
De nouveaux jeunes talents vont tenter de faire buzzer les coachs et de rejoindre l'une des équipes de Santa, Soprano, Patrick Fiori ou Matt Pokora.