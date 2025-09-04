"The Voice Kids" : 2ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 6 septembre 2025 sur TF1

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre la seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids".

La semaine dernière, vous avez découvert les quatorze premiers jeunes talents de cette 11ème saison de "The Voice Kids". Dix d'entre eux ont réussi à convaincre au moins un coach de se retourner.

Santa a récupéré ses trois premiers talents : Diego, Wylie et Juliette.

Soprano a également récupéré trois talents dans son équipe : Angie, Keylia et Milla.

Patrick Fiori a convaincu deux talents de le rejoindre : Gaëtan et Charlotte.

Matt Pokora a également été rejoint par deux talents : Jade et Sasha.

Samedi soir, ce sera déjà l'avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle... Préparez-vous à de nouveaux moments riches en émotions et en surprises !

De nouveaux jeunes talents vont tenter de faire buzzer les coachs et de rejoindre l'une des équipes de Santa, Soprano, Patrick Fiori ou Matt Pokora.