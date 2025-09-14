Replay "The Voice Kids" samedi 13 septembre 2025, voici les 11 talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids". Voici les 11 talents sélectionnés et leur prestation en replay.

Une troisième et dernière soirée d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle vous avez découvert de nouveaux jeunes talents qui ont tenté de conquérir la scène et le cœur des coachs.

Une fois encore, The Voice Kids a tenu toutes ses promesses : des moments riches en émotions et en surprises !

Samedi soir, vous avez découvert les 15 derniers jeunes talents de cette 11ème saison de The Voice Kids. Seuls 11 ont été sélectionnés.

Matt Pokora a complété son équipe avec 2 nouvelles voix : Roxane et Lyanna. Il dispose de 8 talents.

Patrick Fiori a convaincu 4 talents de le rejoindre : Albert, Matilda, Mélody-Rose et Ilian. Son équipe est au complet avec 8 talents.

Santa a complété son équipe avec 3 nouveaux talents : Margaux, Eileen et Mariami. Son équipe est également complète avec 8 talents.

Soprano a récupéré ses 2 derniers talents : Ella (prestation non mise en ligne par TF1) et Shilaht. Son équipe est au complet avec 8 talents.

Les prestations en replay des 11 talents sélectionnés