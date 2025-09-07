Replay "The Voice Kids" samedi 6 septembre 2025, voici les 11 talents sélectionnés (vidéo)

Samedi 6 septembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas a présenté sur TF1 la seconde soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids". Voici les 11 talents sélectionnés et leur prestation en replay.

Une seconde soirée d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle vous avez découvert de nouveaux jeunes talents qui ont tenté de conquérir la scène et le cœur des coachs.

Une fois encore, The Voice Kids a tenu toutes ses promesses : des moments riches en émotions et en surprises !

Samedi soir, vous avez découvert 15 autres jeunes talents de cette 11ème saison de The Voice Kids. Seuls 11 ont été sélectionnés.

Matt Pokora a fait le plein de talents en ajoutant 4 nouvelles voix à son équipe : Kimon, Gabriela, Constantin et Ariane. Il dispose à présent de 6 talents.

Patrick Fiori a convaincu 2 talents de le rejoindre : Nelly et Dony. Il dispose à présent de 4 talents dans son équipe.

Santa a récupéré 2 nouvelles voix : Ninon et Emeline. Son équipe se compose à présent de 5 talents.

Soprano a convaincu 3 nouveaux talents de le rejoindre : Neo, Miriam et Charlie. Il dispose désormais de 6 talents dans son équipe.

Les prestations en replay des 11 talents sélectionnés