Replay "The Voice Kids" samedi 6 septembre 2025, voici les 11 talents sélectionnés (vidéo)

Une seconde soirée d'auditions à l'aveugle au cours de laquelle vous avez découvert de nouveaux jeunes talents qui ont tenté de conquérir la scène et le cœur des coachs.
Une fois encore, The Voice Kids a tenu toutes ses promesses : des moments riches en émotions et en surprises !
Samedi soir, vous avez découvert 15 autres jeunes talents de cette 11ème saison de The Voice Kids. Seuls 11 ont été sélectionnés.
Matt Pokora a fait le plein de talents en ajoutant 4 nouvelles voix à son équipe : Kimon, Gabriela, Constantin et Ariane. Il dispose à présent de 6 talents.
Patrick Fiori a convaincu 2 talents de le rejoindre : Nelly et Dony. Il dispose à présent de 4 talents dans son équipe.
Santa a récupéré 2 nouvelles voix : Ninon et Emeline. Son équipe se compose à présent de 5 talents.
Soprano a convaincu 3 nouveaux talents de le rejoindre : Neo, Miriam et Charlie. Il dispose désormais de 6 talents dans son équipe.
Les prestations en replay des 11 talents sélectionnés
Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "Vampire" d'Olivia Rodrigo (vidéo)
06 septembre 2025 - 21:45 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Nelly chante "Move over" de Janis Joplin (vidéo)
06 septembre 2025 - 21:49 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Ninon chante "Fais-moi signe" de Hoshi (vidéo)
06 septembre 2025 - 22:19 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Néo chante "La foule" d'Edith Piaf (vidéo)
06 septembre 2025 - 22:22 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Gabriela chante "Hope there's someone" d'Ant…
06 septembre 2025 - 22:26 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "Listen" de Beyoncé (vidéo)
06 septembre 2025 - 23:45 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Constantin chante "Beggin" de Madcon (vidéo)
06 septembre 2025 - 23:49 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Emeline chante "La bonne étoile" de M (vidéo)
06 septembre 2025 - 23:56 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Dony chante "Bella Ciao" de Fonola Band (vidéo)
07 septembre 2025 - 00:08 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Charlie chante "Flash" de Maëlle (vidéo)
07 septembre 2025 - 00:19 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Ariane chante "Tomorrow" de Andrea McArdle (vidéo)
07 septembre 2025 - 00:31 The Voice Kids | Vidéos