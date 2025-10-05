Replay "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025, voici les 12 prestations de la finale (vidéo)

Après des Auditions à l’Aveugle qui nous ont permis de découvrir des talents extraordinaires et des Groupes qui nous ont époustouflés avec de superbes performances, les jeunes talents se sont produits dans une finale enregistrée quelques heures avant sa diffusion.
De beaux moments de musique et d’émotion, des duos impressionnants et surtout de performances vocales incroyables.
Après la prestation solo d'Albert et de Charlotte, Patrick Fiori a envoyé Charlotte en super finale.
Après la prestation solo de Diego et de Wylie, Santa a envoyé Wylie en super finale.
Après la prestation solo de Roxane et Kimon, Matt Pokora a envoyé Kimon en super finale.
Après la prestation solo de Ella et Miriam, Soprano a envoyé Ella en super finale.
Appelés à voter dès le début de la super finale, les téléspectateurs de TF1 ont décidé d'offrir la victoire à Charlotte qui remporte cette 11ème saison de "The Voice Kids".
Les prestations de la finale
Découvrez ou redécouvrez les 12 prestations de la finale de "The Voice Kids 2025" :
Replay "The Voice Kids" : Albert interprète "My heart will go on" de Céline Dion…
04 octobre 2025 - 20:49 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Charlotte interprète "Si je m'en sors" de Julie Z…
04 octobre 2025 - 21:53 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Wylie interprète "Set fire to the rain" d'Adèle (…
04 octobre 2025 - 21:57 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Diego interprète "Earth Song" de Michael Jackson (vidé…
04 octobre 2025 - 22:27 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Dernière danse" d’Indila (vidéo)
04 octobre 2025 - 22:31 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "This is me" de The Greastest Showman (vi…
04 octobre 2025 - 23:00 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "All the man that I need" de Whitney Hou…
04 octobre 2025 - 23:06 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Ella chante "La symphonie des éclairs" de Zaho de Saga…
04 octobre 2025 - 23:22 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Wylie et Marine chantent "Ma Faute" (vidéo)
04 octobre 2025 - 23:36 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Kimon et Amel Bent chantent "Ma philosophie" (vidéo)
04 octobre 2025 - 23:41 The Voice Kids | Vidéos
Replay "The Voice Kids" : Charlotte et Linh chantent "Je pense à vous" (vidéo)
04 octobre 2025 - 23:46 The Voice Kids | Vidéos