Replay "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025, voici les 12 prestations de la finale (vidéo)

Samedi 4 octobre 2024 à partir de 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, a présenté la grande finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" qui a été remportée par Charlotte.

Après des Auditions à l’Aveugle qui nous ont permis de découvrir des talents extraordinaires et des Groupes qui nous ont époustouflés avec de superbes performances, les jeunes talents se sont produits dans une finale enregistrée quelques heures avant sa diffusion.

De beaux moments de musique et d’émotion, des duos impressionnants et surtout de performances vocales incroyables.

Après la prestation solo d'Albert et de Charlotte, Patrick Fiori a envoyé Charlotte en super finale.

Après la prestation solo de Diego et de Wylie, Santa a envoyé Wylie en super finale.

Après la prestation solo de Roxane et Kimon, Matt Pokora a envoyé Kimon en super finale.

Après la prestation solo de Ella et Miriam, Soprano a envoyé Ella en super finale.

Appelés à voter dès le début de la super finale, les téléspectateurs de TF1 ont décidé d'offrir la victoire à Charlotte qui remporte cette 11ème saison de "The Voice Kids".

Les prestations de la finale

Découvrez ou redécouvrez les 12 prestations de la finale de "The Voice Kids 2025" :