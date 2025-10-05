recherche
Replay "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025, voici les 12 prestations de la finale (vidéo)

Mis en ligne par Jean-Marc VERDREL dimanche 5 octobre 2025
Replay "The Voice Kids" samedi 4 octobre 2025, voici les 12 prestations de la finale (vidéo)

Samedi 4 octobre 2024 à partir de 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, a présenté la grande finale de la 11ème saison de "The Voice Kids" qui a été remportée par Charlotte.

Après des Auditions à l’Aveugle qui nous ont permis de découvrir des talents extraordinaires et des Groupes qui nous ont époustouflés avec de superbes performances, les jeunes talents se sont produits dans une finale enregistrée quelques heures avant sa diffusion.

De beaux moments de musique et d’émotion, des duos impressionnants et surtout de performances vocales incroyables.

Après la prestation solo d'Albert et de Charlotte, Patrick Fiori a envoyé Charlotte en super finale.

Après la prestation solo de Diego et de Wylie, Santa a envoyé Wylie en super finale.

Après la prestation solo de Roxane et Kimon, Matt Pokora a envoyé Kimon en super finale.

Après la prestation solo de Ella et Miriam, Soprano a envoyé Ella en super finale.

Appelés à voter dès le début de la super finale, les téléspectateurs de TF1 ont décidé d'offrir la victoire à Charlotte qui remporte cette 11ème saison de "The Voice Kids".

Les prestations de la finale

Découvrez ou redécouvrez les 12 prestations de la finale de "The Voice Kids 2025" :

Replay "The Voice Kids" : Albert interprète "My heart will go on" de Céline Dion (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Albert interprète "My heart will go on" de Céline Dion…

04 octobre 2025 - 20:49 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Charlotte interprète "Si je m'en sors" de Julie Zenatti (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Charlotte interprète "Si je m'en sors" de Julie Z…

04 octobre 2025 - 21:53 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Wylie interprète "Set fire to the rain" d'Adèle (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Wylie interprète "Set fire to the rain" d'Adèle (…

04 octobre 2025 - 21:57 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Diego interprète "Earth Song" de Michael Jackson (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Diego interprète "Earth Song" de Michael Jackson (vidé…

04 octobre 2025 - 22:27 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Dernière danse" d'Indila (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Roxane chante "Dernière danse" d’Indila (vidéo)

04 octobre 2025 - 22:31 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "This is me" de The Greastest Showman (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Kimon chante "This is me" de The Greastest Showman (vi…

04 octobre 2025 - 23:00 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "All the man that I need" de Whitney Houston (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Miriam chante "All the man that I need" de Whitney Hou…

04 octobre 2025 - 23:06 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Ella chante "La symphonie des éclairs" de Zaho de Sagazan (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Ella chante "La symphonie des éclairs" de Zaho de Saga…

04 octobre 2025 - 23:22 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Wylie et Marine chantent "Ma Faute" (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Wylie et Marine chantent "Ma Faute" (vidéo)

04 octobre 2025 - 23:36 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Kimon et Amel Bent chantent "Ma philosophie" (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Kimon et Amel Bent chantent "Ma philosophie" (vidéo)

04 octobre 2025 - 23:41 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Charlotte et Linh chantent "Je pense à vous" (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Charlotte et Linh chantent "Je pense à vous" (vidéo)

04 octobre 2025 - 23:46 The Voice Kids | Vidéos

Replay "The Voice Kids" : Ella et Helena chantent "Mauvais garçon" (vidéo)

Replay "The Voice Kids" : Ella et Helena chantent "Mauvais garçon" (vidéo)

04 octobre 2025 - 23:51 The Voice Kids | Vidéos

Dernière modification le dimanche, 05 octobre 2025 00:50
Publié dans The Voice Kids | Vidéos
