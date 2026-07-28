La 21ème saison de "L'amour est dans le pré" debutera le 17 août 2026 sur M6

Après avoir célébré en fanfare ses 20 ans, "L'Amour est dans le pré" ouvre un nouveau chapitre sur M6. La saison 21 sera diffusée à partir du lundi 17 août 2026.

Plus personnelle, plus libre et plus surprenante que jamais, cette 21ᵉ saison fait le choix de placer chaque agriculteur au cœur d’une aventure qui lui ressemble.

Si les grandes étapes qui font le succès de l’émission restent bien présentes, elles s’adaptent lorsque cela permet de rendre une rencontre encore plus sincère, plus naturelle ou plus marquante.

Imaginée au plus près des désirs de chacun, cette nouvelle saison célèbre des destins singuliers qui n’ont qu’un seul objectif : trouver l’amour.

Des speed datings en toute intimité

Cette saison, le speed datings se réinvente pour offrir aux agriculteurs et à leurs prétendants une expérience encore plus authentique.

Le dispositif de speed dating évolue, avec des caméras à distance, pour préserver davantage l'intimité de ces premières rencontres et laisser les échanges se dérouler avec toujours plus de naturel.

Depuis les coulisses, Karine Le Marchand veille avec bienveillance sur chaque rencontre et accompagne les agriculteurs grâce à un dispositif inédit : une liaison directe avec eux entre chaque speed dating. Dans cette atmosphère plus intime, les regards, les silences, les hésitations comme les coups de foudre prennent une dimension encore plus forte.

Karine Le Marchand, un repère tout au long de l'aventure

Plus que jamais, les agriculteurs se sont livrés avec sincérité, au point de solliciter très régulièrement Karine Le Marchand, devenue une véritable confidente. À l'écoute de chacun, des speed datings aux voyages en amoureux, elle les a accompagnés, conseillés et soutenus dans les moments de doute, les encourageant à faire les choix qui leur ressemblent et à écouter leur cœur.

L'amour vu du pré, des invités surprise...

Pour la première fois, "L'amour vu du pré", en seconde partie de soirée, accueille des invités de marque sur son canapé.

À plusieurs reprises, Studio Danielle et Arthur rejoindront les anciens agriculteurs et prétendant(e)s pour commenter l'épisode diffusé.

Avec leurs personnalités bien affirmées, leur humour, leur spontanéité et leur regard sans filtre, ils se prendront rapidement au jeu des confidences, des commentaires et des réactions à chaud.

Une présence inédite qui apporte un nouvel éclairage aux histoires d'amour et qui promet surtout de grands moments de rire puisque Studio Danielle et Arthur réagiront lors des premiers épisodes aux côtés de Didier, l'agriculteur culte de la saison 14 !

L'amour continue loin des caméras...

Stéphane et Nejla (saison 18) se sont dit « oui » en juin dernier.

Michel et Nadia (saison 18) se marient cet été.

Le 95ème bébé de "L'amour est dans le pré" est né : Lily-Rose, le 3ème enfant de Jérôme et Lucile (saison 15).

Les agriculteurs de la saison 21