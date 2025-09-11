"The Voice Kids" : 3ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 13 septembre 2025 sur TF1

La 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec la 3ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle.
Pour les coachs, Santa, Soprano, Patrick Fiori et Matt Pokora, l'objectif sera de compléter leur équipe avant la prochaine étape : les groupes.
Préparez-vous à de nouveaux moments riches en émotions et en surprises !
Le point sur la compétition :
Santa dispose de 5 talents : Diego, Wylie, Juliette, Ninon et Emeline.
Soprano dispose de 6 talents : Angie, Keylia, Milla, Neo, Miriam et Charlie.
Patrick Fiori dispose de 4 talents : Gaëtan, Charlotte, Nelly et Dony.
Matt Pokora dispose de 6 talents : Jade, Sasha, Kimon, Gabriela, Constantin et Ariane.