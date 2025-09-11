recherche
The Voice Kids

"The Voice Kids" : 3ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 13 septembre 2025 sur TF1

jeudi 11 septembre 2025
"The Voice Kids" : 3ème soirée des auditions à l'aveugle samedi 13 septembre 2025 sur TF1

Samedi 13 septembre 2025 à partir de 21:10, Nikos Aliagas, accompagné de Karine Ferri, vous proposera de suivre la troisième soirée des auditions à l'aveugle de la 11ème saison de "The Voice Kids".

La 11ème saison de "The Voice Kids" se poursuit sur TF1 avec la 3ème et dernière soirée des auditions à l'aveugle.

Pour les coachs, Santa, Soprano, Patrick Fiori et Matt Pokora, l'objectif sera de compléter leur équipe avant la prochaine étape : les groupes.

Préparez-vous à de nouveaux moments riches en émotions et en surprises !

Le point sur la compétition :

Santa dispose de 5 talents : Diego, Wylie, Juliette, Ninon et Emeline.

Soprano dispose de 6 talents : Angie, Keylia, Milla, Neo, Miriam et Charlie.

Patrick Fiori dispose de 4 talents : Gaëtan, Charlotte, Nelly et Dony.

Matt Pokora dispose de 6 talents : Jade, Sasha, Kimon, Gabriela, Constantin et Ariane.

The Voice Kids
